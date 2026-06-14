Общество с воодушевлением встретило призыв Главы государства Касым-Жомарта Токаева консолидироваться вокруг построения Справедливого Казахстана. Об этом, подводя итоги II Съезда партии «Әділет», заявил ее председатель Айбек Дадебай.

По его словам, решения, принятые на сегодняшнем съезде, можно считать первыми важными результатами этого масштабного процесса.

Глава партии подчеркнул, что за короткий отрезок времени был пройден большой путь, результатом которого стало не просто формирование новой политической силы, но и запуск глубоких трансформаций во всем обществе.

«Обретает новые контуры и выходит на новую высоту казахстанская политическая культура. Меняется страна, мы стали более зрелыми и осознанными. Появилась четкая общестрановая миссия, понятная и близкая для каждого национальная идея — построение и укрепление Справедливого Казахстана», — резюмировал Айбек Дадебай.

Он также добавил, что благодаря заданному Президентом курсу прогрессивные силы страны получили четкий вектор развития и начали консолидированное движение навстречу системным реформам.