В Астане прошел II Съезд партии «Әділет». В повестку дня вошли вопросы дальнейшего развития партии, создания региональных филиалов, укрепления организационной структуры и рассмотрение вопроса о присоединении партии «AMANAT» к партии «Әділет».

В первой половине дня прошла стратегическая сессия, где делегаты обсудили приоритеты партии на ближайший период.

Выступая перед участниками II Съезда, председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай отметил, что сегодня Казахстан проходит новый этап развития, и от political сил требуется не только поддержка реформ, но и конкретная работа с людьми и их запросами.

«Мы всецело и полностью поддерживаем курс Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на строительство Справедливого Казахстана, рассматривая его как стратегию долгосрочного укрепления государства. Вместе с тем успех реформ зависит не только от государственных решений. Он определяется готовностью общества участвовать в преобразованиях и способностью политических сил действовать ответственно и созидательно. Когда создавалась партия «Әділет», мы исходили из простой и принципиальной идеи: устойчивое развитие невозможно без справедливости. Там, где действуют справедливые правила, возникает доверие. Там, где есть доверие, появляются инвестиции, развивается предпринимательство, растет гражданская активность и укрепляется общественное единство», — подчеркнул Айбек Дадебай.

Одним из важных решений съезда стало создание филиалов партии во всех регионах Казахстана. Делегаты поддержали соответствующее решение и утвердили Положение о филиалах, определяющее порядок их работы.

По словам члена Политического совета партии Бурихана Нурмухамедова, дальнейшее развитие партии напрямую связано с эффективной работой на местах и постоянным диалогом с гражданами.

«Судьба партии решается в регионах — именно там находится главный фронт нашей работы. Именно там формируется доверие граждан. Именно там люди ежедневно оценивают партию по конкретным делам, инициативам и результатам. Наши областные филиалы должны стать полноценными центрами общественной и политической жизни», — заявил Бурихан Нурмухамедов.

Как отметили партийцы, развитие региональной сети позволит вовлекать в общественную деятельность новых лидеров и расширять участие граждан в общественно-политических процессах.

«Развитие партийной сети способствует укреплению гражданского общества, предоставляя населению инструмент влияния на принятие государственных решений», — сказал директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта и член Политического совета партии Дмитрий Павленко.

Участники съезда также обсудили вопросы развития человеческого капитала, образования, развития современных технологий и укрепления институтов гражданского общества.

Завершая работу съезда, делегаты рассмотрели вопрос дальнейшего усиления партии за счет расширения ее состава и повышения эффективности политической деятельности.

Обращаясь к участникам съезда по вопросу присоединения партии «AMANAT» к партии «Әділет», Айбек Дадебай подчеркнул, что современные вызовы требуют конструктивного диалога и готовности к практической работе, направленной на решение конкретных задач, стоящих перед обществом.

«Присоединение партии AMANAT к партии „ӘДІЛЕТ“ — это взвешенное решение, основанное на национальной ответственности и стоящее выше узкопартийных интересов. Это реальное доказательство того, что казахстанское общество способно объединяться ради интересов страны. Это вывод и решение, продиктованные ответственностью перед обществом, государством и будущими поколениями, ведущие к общественному согласию и национальному единству», — заявил председатель партии Айбек Дадебай.

По итогам обсуждения делегаты поддержали решение о присоединении к партии «Әділет» партии «AMANAT». Соответствующее решение вошло в Постановление II Съезда.