Боеприпасы обнаружили во время оперативное-розыскных мероприятий.

Суд №2 района Байтерек рассмотрел дело местного жителя, которого привлекли к ответственности за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале суда ЗКО.

Во время оперативно-розыскных мероприятий у мужчины обнаружили и изъяли два патрона 12-го калибра для охотничьего ружья. На судебном заседании он полностью признал свою вину и попросил не назначать ему строгое наказание.

За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 20 МРП с конфискацией предмета правонарушения. Суд учел имущественное положение мужчины, его признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, поэтому снизил размер штрафа на 30%. В итоге мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 60 550 тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.