Одну полосу движения закроют на улице Жангир хана.

Транспортировать судно с завода "Зенит" к мосту через реку Чаган будут завтра, 29 апреля. Об этом сообщает акимат города.

Так, по информации ведомства, с 6:00 29 апреля до 18:00 1 мая по улице Жангир хана (в направлении моста через реку Чаган) будет временно перекрыта одна полоса движения для всех видов транспорта.

Движение будет ограничено на участке от въездных ворот завода «Зенит» (со стороны улицы Исатая-Махамбета) по улице Жангир хана до реки Чаган.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свой маршрут.