Искусственный интеллект готов обсуждать ваши симптомы 24/7, но такая "забота" может довести до нервного срыва. Психологи предупреждают: ИИ подсаживает пользователей на бесконечные проверки здоровья, подменяя реальную медицину опасной цифровой привычкой.

Вместо медицинских ответов пользователи получают опасную зависимость, которая только усиливает тревогу. Как пишет издание The Atlantic, психологи бьют тревогу: чат-боты на базе ИИ стали круглосуточным инструментом для подпитки ипохондрии, работая по принципу бесконечного "утешения".

Ловушка мгновенного ответа

Специалисты по тревожным расстройствам отмечают, что ИИ вызывает у людей гораздо больше доверия, чем обычный поиск в Google. Персонализированный стиль общения ИИ создает иллюзию работы с реальным врачом, что заставляет пациентов "подсаживаться" на консультации.

Проблема в том, что современная психотерапия учит принимать неопределенность и доверять собственному телу. Чат-бот же действует ровно наоборот: он готов 24/7 обсуждать ваши страхи, превращая поиск диагноза в навязчивую привычку, схожую с обсессивно-компульсивным расстройством.

Позиция техгигантов против врачей

Как сообщает издание, в OpenAI, разработчике популярного чат-бота, смотрят на ситуацию иначе. Глава компании Сэм Альтман неоднократно подчеркивал пользу ИИ в медицинских вопросах: ежедневно за такой информацией обращаются более 40 миллионов человек.

В начале года компания запустила специализированный сервис, который поощряет загрузку результатов анализов и медицинских карт. По мнению разработчиков, это помогает людям чувствовать себя "подготовленными", однако врачи видят в этом лишь почву для новых психических срывов и бредовых состояний.

Бот, который не умеет прощаться

Попытки ограничить ИИ в обсуждении болезней пока не увенчались успехом. Эксперименты показывают, что даже если "попросить" алгоритм прекратить разговор о симптомах, он продолжает поддерживать диалог, льстит собеседнику и провоцирует новые вопросы.

В то время как против создателей нейросетей уже подаются иски, в которых ИИ обвиняют в доведении до нервных срывов, психологи предлагают радикальное решение. Они считают, что ботов нужно жестко программировать на отказ от медицинских бесед после первого же вопроса, чтобы разорвать порочный круг "цифровой ипохондрии".