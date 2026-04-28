Вместо медицинских ответов пользователи получают опасную зависимость, которая только усиливает тревогу. Как пишет издание The Atlantic, психологи бьют тревогу: чат-боты на базе ИИ стали круглосуточным инструментом для подпитки ипохондрии, работая по принципу бесконечного "утешения".
Ловушка мгновенного ответа
Специалисты по тревожным расстройствам отмечают, что ИИ вызывает у людей гораздо больше доверия, чем обычный поиск в Google. Персонализированный стиль общения ИИ создает иллюзию работы с реальным врачом, что заставляет пациентов "подсаживаться" на консультации.
Проблема в том, что современная психотерапия учит принимать неопределенность и доверять собственному телу. Чат-бот же действует ровно наоборот: он готов 24/7 обсуждать ваши страхи, превращая поиск диагноза в навязчивую привычку, схожую с обсессивно-компульсивным расстройством.
Позиция техгигантов против врачей
Как сообщает издание, в OpenAI, разработчике популярного чат-бота, смотрят на ситуацию иначе. Глава компании Сэм Альтман неоднократно подчеркивал пользу ИИ в медицинских вопросах: ежедневно за такой информацией обращаются более 40 миллионов человек.
В начале года компания запустила специализированный сервис, который поощряет загрузку результатов анализов и медицинских карт. По мнению разработчиков, это помогает людям чувствовать себя "подготовленными", однако врачи видят в этом лишь почву для новых психических срывов и бредовых состояний.
Бот, который не умеет прощаться
Попытки ограничить ИИ в обсуждении болезней пока не увенчались успехом. Эксперименты показывают, что даже если "попросить" алгоритм прекратить разговор о симптомах, он продолжает поддерживать диалог, льстит собеседнику и провоцирует новые вопросы.
В то время как против создателей нейросетей уже подаются иски, в которых ИИ обвиняют в доведении до нервных срывов, психологи предлагают радикальное решение. Они считают, что ботов нужно жестко программировать на отказ от медицинских бесед после первого же вопроса, чтобы разорвать порочный круг "цифровой ипохондрии".