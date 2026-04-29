От продажи новорожденного до похищения людей для работы на заводах - полиция раскрыла десятки схем эксплуатации, жертвами которых становились даже дети.

В Казахстане завершилась масштабная операция "STOP трафик", направленная на борьбу с торговлей людьми и нелегальным контентом, сообщили в МВД. За время рейдов полиция зарегистрировала более 40 преступлений, причём в девяти случаях пострадавшими оказались несовершеннолетние.

Продажа ребёнка в приюте

Один из самых резонансных случаев произошёл в Кызылординской области. По данным следствия, 25-летняя девушка, проживавшая в общественном фонде, планировала отказаться от новорожденного. Руководитель фонда решила воспользоваться ситуацией и предложила продать младенца 50-летней женщине за один миллион тенге. Все участники сделки уже задержаны и находятся в изоляторе.

Кредитное и трудовое рабство

В Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая эксплуатировала бездомных. Схема была необычной: жертвам создавали положительную кредитную историю, чтобы оформлять на их имена дорогие автомобили в Шымкенте и Алматы для последующей перепродажи. Организаторы схемы уже под стражей.

Другой случай жестокой эксплуатации выявили в области Жетісу. Двоих молодых парней 2005 и 2007 годов рождения похитили и насильно удерживали на производстве бытовой химии. В течение месяца их заставляли работать, применяя физическое насилие. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Вебкам и скрытые угрозы

Рейды коснулись и цифровой среды. В области Абай задержали супружескую пару, которая организовала сеть порностудий в нескольких городах Казахстана. Кроме того, полиция возбудила сразу 20 уголовных дел по фактам вовлечения молодежи в деструктивную деятельность и развращение - расследования ведутся в Астане, Алматы, области Абай, Атырауской, Жамбылской, Павлодарской и Мангистауской областях.

Параллельно в производстве находятся 15 дел по фактам умышленного заражения ВИЧ. В МВД подчеркивают, что работа по защите общественной нравственности и прав граждан продолжается в усиленном режиме.