Госдепартамент США официально подтвердил выпуск лимитированной серии паспортов к 250-летию независимости страны, сообщает Fox News. Главным изменением станет портрет Дональда Трампа на внутренней стороне обложки в окружении текста Декларации независимости.

Дизайн самого документа также обновится: надпись "United States of America" станет крупнее, а на оборотной стороне появится исторический флаг с числом "250". Юбилейная версия будет выдаваться лично в Вашингтоне, при этом у граждан останется возможность оформить документ старого образца через онлайн-сервисы.

Выпуск паспортов станет частью масштабного празднования "America250", которое включает в себя гонку Гран-при на Национальной аллее и бой UFC прямо на Южной лужайке Белого дома. Проект призван подчеркнуть историческую значимость юбилея и усилить присутствие госсимволики действующей администрации в повседневной жизни американцев.