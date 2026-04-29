За это же время было задержано 13 человек.

С 27 по 29 апреля проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Құқықтық тәртіп". По данным департамента полиции ЗКО, за один день в области раскрыли 10 преступлений. За ношение холодного оружия задержали 13 человек, у которых также изъяли две единицы огнестрельного оружия и 56 боеприпасов. Кроме того, задержаны двое преступников, которые находились в розыске.

Штраф за административные нарушения получили 255 человек. Два из них - за мелкое хулиганство, 44 - за появление в нетрезвом виде в общественном месте. За нарушение миграционного законодательства оштрафованы 9 человек.

Также полицейские возбудили административное дело за вождение без водительского удостоверения. На улице Жангир хана они остановили иномарку, у водителя которой не оказалось документов. Выяснилось, что ранее он был лишен прав.