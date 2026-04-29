ДГД по Мангистауской области предупреждает: вывезти из страны больше 10 тысяч долларов наличными не получится даже с декларацией.

Казахстанцам, планирующим отдых за рубежом, стоит заранее пересчитать наличные в кошельках. В ДГД по Мангистауской области напоминают: в стране продолжает действовать жесткий запрет на вывоз иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.

Лимит на каждого, включая младенцев

Важное уточнение, на котором часто "прогорают" туристы: ограничение в 10 тысяч долларов действует на каждого члена семьи индивидуально. Если вы летите втроем с маленьким ребенком, общая сумма наличных не должна превышать 30 тысяч долларов.

Курс валют считается строго по данным Национального банка на день вылета. Если из-за скачка курса сумма в евро или рублях превысит "десятку" хотя бы на цент, лишние деньги конфискуют прямо в аэропорту или на пограничном посту.

Декларация не поможет

Многие ошибочно полагают, что сумму сверх лимита можно просто "задекларировать" и везти дальше. Это не так. Согласно указу президента, вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов запрещен в любом случае, даже если вы готовы честно о ней заявить.

Письменное декларирование требуется, если вы везете ровно 10 тысяч или чуть меньше (в эквиваленте), но общая сумма ваших средств и дорожных чеков достигает этой отметки. Самый безопасный вариант для путешественника - хранить основные средства на банковских картах, на которые никакие лимиты не распространяются.

Что еще нельзя класть в чемодан

Помимо денег, таможня внимательно следит за "нестандартным" багажом. Если вы везете антиквариат, культурные ценности или редкие лекарства в больших объемах, готовьте разрешения и рецепты от врачей.

Обычные личные вещи - техника, одежда, парфюмерия - вывозятся без ограничений, если по их количеству понятно, что они предназначены для отдыха, а не для продажи. Перед вылетом стоит проверить правила и той страны, куда вы направляетесь: нормы ввоза алкоголя и продуктов везде разные.