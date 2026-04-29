В Алматинской области рассматривается дело о гибели 17-летнего Жангельды Мурата, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

По словам родственников, в ночь на 1 января подросток вышел из дома, чтобы проводить знакомую девушку. По дороге его остановили несколько молодых людей и начали выяснять причины его общения с девушкой, называя её «сестрёнкой», хотя, как утверждают близкие, родства между ними не было.

Позже к конфликту присоединился старший брат одного из участников, после чего ситуация переросла в драку. Родные погибшего заявляют, что на Жангельды напали не менее четырёх человек, и в ходе потасовки ему были нанесены ножевые ранения.

Пострадавшего пытались доставить в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Несмотря на заявления о групповом нападении, в суде фигурирует только один несовершеннолетний обвиняемый. Семья погибшего настаивает на привлечении к ответственности всех участников произошедшего.