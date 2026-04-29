В Казахстане подвели итоги исследования уровня жизни за 2025 год.

Уровень жизни в Западно-Казахстанской области оказался выше среднего по республике, однако десятки тысяч человек все еще живут на доходы ниже прожиточного минимума. Согласно свежему отчету Бюро национальной статистики, в 2025 году доля малообеспеченного населения в ЗКО составила 4,2%.

Для сравнения: в среднем по Казахстану этот показатель равен 5%. Пороговым значением дохода, ниже которого официально начинается черта бедности, в прошлом году считалась сумма 46 228 тенге.

Среди западных областей ЗКО занимает "золотую середину". Самая благополучная ситуация традиционно в Атырауской области, а наиболее тревожная - в Мангистауской.

Атырауская область - 3,1% (один из самых низких показателей в стране);

Западно-Казахстанская область - 4,2% (соответствует среднему значению);

Актюбинская область - 4,5% (соответствует среднему значению);

Мангистауская область - 7,2% (входит в топ антилидеров РК).

Худшие показатели по доходам населения зафиксированы в Туркестанской области (8,7%), а также областях Абай (7,7%) и Жетiсу (7,6%). Самым богатым городом признана Астана, где уровень бедности составляет всего 2,7%, в то время как в Алматы этот показатель достиг 4,3%.