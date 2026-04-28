КНБ РК совместно с прокурорами пресекли деятельность крупной фрод-инфраструктуры в Алматы. Преступная группа создала нелегальный "мост" для звонков из-за рубежа, позволяя иностранным телефонным мошенникам выдавать себя за местных абонентов.

Технологии обмана

Злоумышленники действовали масштабно: они регистрировали фиктивные компании и разворачивали на их базе виртуальные телефонные станции. С помощью специального софта и массово закупленных казахстанских SIM-карт группировка маскировала международный трафик под обычные городские или мобильные звонки внутри страны.

Такая схема позволяла звонить казахстанцам напрямую из-за границы, обходя защитные фильтры и системы безопасности официальных операторов связи.

Миллионы вызовов и реальный ущерб

По данным следствия, через нелегальную сеть прошло более 4 миллионов звонков. Деятельность "фермы" нанесла мобильным операторам прямой ущерб на сумму свыше 15 миллионов тенге, не считая средств, которые могли потерять граждане, поверив лже-сотрудникам банков или правоохранительных органов.

Во время обысков оперативники изъяли серверы, шлюзы и другие технические доказательства. Сейчас спецслужбы устанавливают всех участников цепочки, расследование продолжается.