Подозреваемых задержали.

По данным департамента полиции Актюбинской области, инцидент произошёл 20 апреля. Трое неизвестных проникли в двухэтажный жилой дом в тот момент, когда хозяева уже готовились ко сну. Злоумышленники открыто похитили два миллиона тенге и скрылись. Как уточнила хозяйка квартиры, деньги были выручкой от продажи автомобиля.

После обращения потерпевших сотрудники полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. Были изучены записи камер видеонаблюдения, установлены возможные свидетели. В результате оперативной работы личности подозреваемых удалось установить.

Все трое были задержаны. По данным следствия, похищенные деньги они успели потратить на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.