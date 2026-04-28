Соревноваться в запуске беспилотников будут ученики со всей страны в возрасте от 8 до 17 лет.

28 апреля в спортивном комплексе "Жайык Арена" прошло открытие республиканских соревнований по дронам "Kazakhstan Drone Cup". Эти соревнования впервые проводятся в Казахстане и продлятся два дня. Победители получат шанс участвовать в международных турнирах.

В 2025 году ученики из ЗКО, воспитанники Областного центра детского технического творчества, завоевали две серебряные медали на международном турнире в США. Также на чемпионате мира по дрон-футболу в Китае сборная Казахстана вошла в пятёрку лучших, опередив Сингапур и Испанию.

Сегодня в соревнованиях участвуют школьники из разных регионов Казахстана: Астаны, Алматы, Актобе, Атырау, области Абай, а также Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областей.

Открытие провёл аким области Нариман Турегалиев. Он отметил, что дрон-технологии - одно из самых перспективных направлений в мире. В нашей области, которая является промышленным центром страны, дроны уже применяются в нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве.

Также он подчеркнул, что мировой рынок дронов к 2030 году может достичь 90 миллиардов долларов, а в мире потребуется около 500 тысяч операторов. Казахстану важно готовить своих специалистов в этой области.

Напомним, что в 2025 году главный трофей - Кубок Almaty Tech Cup - завоевал Областной центр детского технического творчества из Уральска. А в 2024 году ученик школы-гимназии №44 Уральска Даниял Казимов вошел в число лучших пилотов на международном турнире в Казани.