Школьник из Уральска поедет в США на мировой чемпионат по дронам

Алихан Нсанбаев занял первое место в соревнованиях по дронам и второе в виртуальных гонках.

В Алматы прошел Центрально-Азиатский чемпионат по робототехнике и дронам Almaty Tech Cup – 2025. В нем участвовали более трех тысяч человек из шести стран: Казахстана, Кыргызстана, Турции, Индии, Туркменистана и Узбекистана, сообщает Минпросвещения РК.

В соревнованиях по дронам Aspan Drone Competition первое место заняла команда FPV. Вторыми стали участники из «Облыстық балалар техникалық шығармашылығы орталығы» (ЗКО), а третье место досталось команде Altay.

Главный трофей – Кубок Almaty Tech Cup – завоевал Областной центр детского технического творчества из Уральска. На его странице сообщили о впечатляющих результатах:

Алихан Нсанбаев – 1 место в ASPAN Drone Race – FPV и ASPAN Cyber Competition

Алихан Нсанбаев – 2 место в виртуальных гонках ASPAN Cyber Competition (симулятор VelociDrone)

Мендибек Темирханов – 2 место в ASPAN Drone Race – FPV

Команда центра – 2 место в ASPAN Drone Competition (программирование и управление дронами, командный зачет)

Тамырлан Тулеген – 3 место в ASPAN Cyber Competition

Кубок акима Алматы – в копилке команды

Кроме того, Алихан Нсанбаев получил путевку на мировой этап соревнований в Хьюстон (США).

К слову, в прошлом году ученик школы-гимназии №44 Уральска Даниял Казимов вошел в число лучших пилотов на международном турнире в Казани.