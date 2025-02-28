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Культура Социум

Школьник из Уральска поедет в США на мировой чемпионат по дронам

Алихан Нсанбаев занял первое место в соревнованиях по дронам и второе в виртуальных гонках.
Жулдызхан Хасангалиева
Школьник из Уральска поедет в США на мировой чемпионат по дронам

В Алматы прошел Центрально-Азиатский чемпионат по робототехнике и дронам Almaty Tech Cup – 2025. В нем участвовали более трех тысяч человек из шести стран: Казахстана, Кыргызстана, Турции, Индии, Туркменистана и Узбекистана, сообщает Минпросвещения РК.

В соревнованиях по дронам Aspan Drone Competition первое место заняла команда FPV. Вторыми стали участники из «Облыстық балалар техникалық шығармашылығы орталығы» (ЗКО), а третье место досталось команде Altay.

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Главный трофей – Кубок Almaty Tech Cup – завоевал Областной центр детского технического творчества из Уральска. На его странице сообщили о впечатляющих результатах:

  • Алихан Нсанбаев – 1 место в ASPAN Drone Race – FPV и ASPAN Cyber Competition
  • Алихан Нсанбаев – 2 место в виртуальных гонках ASPAN Cyber Competition (симулятор VelociDrone)
  • Мендибек Темирханов – 2 место в ASPAN Drone Race – FPV
  • Команда центра – 2 место в ASPAN Drone Competition (программирование и управление дронами, командный зачет)
  • Тамырлан Тулеген – 3 место в ASPAN Cyber Competition
  • Кубок акима Алматы – в копилке команды

Кроме того, Алихан Нсанбаев получил путевку на мировой этап соревнований в Хьюстон (США).

К слову, в прошлом году ученик школы-гимназии №44 Уральска Даниял Казимов вошел в число лучших пилотов на международном турнире в Казани.

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