Предполагается, что размер надбавки составит от 10% до 15%, однако в некоторых регионах этот показатель может быть и выше.

Стипендии казахстанских студентов, обучающихся за рубежом по программе "Болашак", планируют пересмотреть в сторону увеличения. О текущей работе над этим вопросом на брифинге в правительстве сообщил заместитель председателя Центра международных программ Абай Рахмет.

По словам спикера, необходимость повышения выплат назрела давно, так как установленные суммы не менялись годами и перестали соответствовать реальным расходам студентов.

- Вопрос увеличения стипендии на сегодняшний день находится в проработке. Так как у нас более 15 лет стипендия не повышалась. Однако инфляция растет по всему миру, и мы видим, что стипендиатам - в некоторых случаях они выезжают семьями - в определенных городах стипендии не хватает, - отметил Абай Рахмет.

Предполагается, что размер надбавки составит от 10% до 15%, однако в некоторых регионах этот показатель может быть и выше. Окончательная ясность в цифрах и категориях получателей появится к 2027 году. Размер выплат по-прежнему будет зависеть от страны и конкретного города обучения. Например, сейчас стипендия в Нью-Йорке составляет порядка 2200 долларов, в то время как в других штатах она заметно ниже.

При этом руководство Центра рассматривает вариант оптимизации бюджета программы. Одним из путей финансирования повышенных стипендий может стать сокращение общего количества выделяемых квот.