В Астане разгорается крупный скандал вокруг строительства элитного городка Nura Elite, который обернулся миллиардными потерями для дольщиков. Как сообщает АФМ, руководителя ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы предпринимательница привлекала деньги граждан на возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако к намеченному сроку - концу 2023 года - люди увидели лишь пустые бетонные каркасы.

Следователи детально изучили финансовые потоки проекта и обнаружили сомнительные транзакции, выходящие за рамки строительных нужд.

- Часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена, - заявили в АФМ.

Всего потерпевшими по делу признаны 56 человек, а общая сумма привлеченных средств достигла внушительных 3,9 млрд тенге.

Схемы, в которых обвиняют бизнесвумен, выходят далеко за пределы обычного долгостроя. В деле фигурируют факты двойных продаж: один из полностью оплаченных коттеджей Суюншали использовала как залог по личным долгам, после чего объект несколько раз перепродавали третьим лицам. Кроме того, предпринимательница распоряжалась земельными участками, на которые не имела законных прав, а деньги вкладчиков направляла на покупку земли под другой проект - ЖК "Асылхан", строительство которого так и не началось.

Цинизма ситуации добавляет и публичный пиар на благотворительности. Не имея разрешительных документов на стройку, Суюншали через фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине в том самом несуществующем жилом комплексе. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, а следствие продолжает восстанавливать цепочку хищений.