Предпринимателя оштрафовали.

В Казахстане продолжают следить за ценами на социально значимые продукты. Власти напоминают: торговая надбавка на такие товары не должна превышать 15%, однако это правило соблюдают не все продавцы.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, в одном из магазинов выявили завышение цены на говядину. Лопаточная часть мяса продавалась с надбавкой 29,4%, что почти в два раза выше допустимой нормы.

За нарушение в отношении предпринимателя возбудили административное дело. Поставщика привлекли к ответственности и оштрафовали.

Напомним, в декабре 2025 года перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане расширили с 19 до 31 позиции. Теперь в него входят говядина на кости и без кости, баранина, конина и другие продукты.

Если жители заметили необоснованный рост цен на социально значимые товары, они могут пожаловаться через платформу e-Otinish или обратиться в департамент торговли и защиты прав потребителей по адресу: улица Сарайшык, 44/2, 3 этаж. К обращению нужно приложить фото ценника и, если есть, чек о покупке.