В деле почти два десятка фигурантов, чёткое распределение ролей и обороты в десятки миллионов тенге.

Почти год в Атырау работала организованная сеть по оказанию интимных услуг, в которую были вовлечены женщины из разных регионов Казахстана и соседнего Узбекистана, сообщается на сайте "АЖ".

В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело, которое длилось несколько месяцев и проходило в открытом режиме. На скамье подсудимых - организатор, администраторы саун, посредники и водители.

Ключевой фигурой стала 36-летняя женщина. Как установило следствие под руководством следователя Турланбека Ниязова, с января по декабрь 2024 года она выстроила устойчивую схему: привлечение женщин, размещение объявлений, приём заказов и распределение доходов.

Женщин привозили из Шымкента, Алматы, области Жетысу, а также из Узбекистана. Часть из них уже имела опыт в этой сфере. Для поиска клиентов использовались сайты, мессенджеры и визитки с надписью "Трансфер", замаскированные под рекламу автозапчастей.

На одном из сайтов анкета под псевдонимом "Аделя" предлагала услуги стоимостью от 35 000 до 50 000 тенге.

Центром всей схемы стали сауны. Их администраторы принимали заказы, связывались с организатором через WhatsApp и направляли женщин в конкретные кабины. После оказания услуг деньги распределялись между участниками, включая персонал заведений.

Отдельное звено - водители. Они доставляли женщин, контролировали выполнение заказов и возврат денег. За ночь получали от 10 000 до 15 000 тенге. Некоторые из них отказались от обычной работы в такси и полностью перешли на такого рода заработок.

Расчёты велись через переводы в Kaspi Gold, в том числе на счета третьих лиц - родственников организатора. По данным суда, отдельные участники заработали миллионы тенге. Так, один из фигурантов получил более 2 200 000 тенге. Общий оборот по делу исчислялся десятками миллионов. Организатор забирала до 30 процентов с каждого заказа.

Суд пришёл к выводу, что все участники действовали осознанно и понимали незаконный характер происходящего, однако продолжали работу ради стабильного и более высокого дохода.

Все фигуранты признаны виновными в сутенёрстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Организатору назначено наиболее строгое наказание - реальный срок лишения свободы. Остальные участники также получили реальные сроки в зависимости от степени участия.

Суд отдельно отметил продолжительность деятельности почти год, масштаб вовлечённых лиц и устойчивость схемы, построенной как источник регулярного дохода.