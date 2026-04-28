В Западно-Казахстанской области официально прокомментировали ситуацию с падежом домашнего скота и гибелью сайгаков. Специалисты объяснили, что гибель животных вызвана разными причинами - от последствий тяжёлой зимы до локальных инфекций.

О болезни крупного и мелкого рогатого скота редакция сообщала в начале февраля. Тогда в южных районах пало несколько животных.

Позже еще несколько сельчан рассказали о тревожной ситуации с домашним скотом. В областном управлении ветеринарии сразу заявили, что речь не идет о ящуре или другом опасном инфекционном заболевании. Вчера, 27 апреля, на площадке РСК ситуацию снова прокомментировали.

Как выяснилось, в первом случае болезнь среди КРС и МРС была зафиксирована в сёлах Шабдаржап, Атамекен и Шолан Акжайыкского района. Пробы выявили ринотрахеит.

Справка: Инфекционный ринотрахеит - вирусное заболевание дыхательных путей у крупного рогатого скота, сопровождающееся высокой температурой и снижением продуктивности.

В этих селах было введено ограничение (запрещены перемещение и вывоз скота), животные получили лечение и полностью выздоровели, обошлось без потерь. Кстати, тогда выяснилось, что болезнь пришла из соседней Атырауской области, откуда в село привезли семь животных.

Сейчас заболели животные в 22 поселковых округах четырёх южных районов области.

- В этих округах свыше 40 тысяч голов скота, 5485 голов болели - это около 15% от общего числа. Из них 70% животных выздоровели после лечения. Работы проводит ветеринария, им в этом помогают и владельцы животных. Потери есть, но небольшие: это около 28 голов КРС, 180 телят, 11 баранов. При этом нельзя сказать, что все потери связаны с нынешним заболеванием, во многих местах состояние животных плохое. Также нельзя сказать, что все телята погибли от этого заболевания, причин много. Например, мы сами, когда выезжали и резали погибший скот для проверки, то во внутренностях находили пакеты и куски ткани, - рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев.

По его словам, нынешние симптомы у заболевших животных схожи с теми, что были у животных в селе Шабдаржап, и сейчас они получают такое же лечение.

Между тем, как рассказал руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахимжанов, в последние годы в регионе увеличилась численность сайгаков, что принесло немало проблем для крестьянских хозяйств и аграриев. Кроме того, увеличение поголовья степных антилоп может привести и распространению различных инфекционных заболеваний, поэтому в последние годы со стороны инспекции и министерства экологии был принят ряд мер, в том числе сдерживание численности этих парнокопытных животных путём отлова и отстрела. В прошлом году в области насчитывалось 2,3 млн особей сайги. Учёт животных проводили и в этом году, но результаты будут известны в мае.

- В настоящее время из-за увеличения поголовья сайгаков увеличивается и их естественная смертность. При этом нельзя сказать, что все животные (а их с начала нынешнего года пало и было утилизировано 3281) пали от заболеваний. Продолжительность жизни сайгаков составляет 5-6 лет, - сообщил Рахимжанов.

Стало известно, что в начале апреля в области обнаружили туши сайгаков.

- 8 апреля к нам поступило сообщение от инспекции по охране животного мира о гибели 20-30 голов сайгаков. В связи с этим наши специалисты - инспекция, ветеринарные станции, акимат, "Охотзоопром" и полиция - оперативно выехали на место. По прибытии были взяты пробы у двух особей. Образцы отправили в республиканский референц-центр в городе Астана. 20 апреля мы получили протокол испытаний, согласно которому причиной гибели животных стал пастереллёз, - рассказал руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Марат Утаралиев.

Справка: Пастереллез - острая бактериальная инфекция (возбудитель Pasteurella multocida), опасная для животных и птиц. Требует антибактериальной терапии.

Он также отметил, что ежегодно специалисты проводят мониторинг состояния дикой фауны. В рамках мониторинга был осуществлён выезд в Казталовский, Жангалинский, Бокейординский и Жанибекский районы. В Казталовском районе было отобрано три пробы, в Жанибекском - две, в Бокейординском - одна. На сегодняшний день все образцы доставлены в референц-центр в Астане, результатов по ним ещё нет.

На вопрос журналистов, может ли быть такое, что домашние животные заражаются от больных сайгаков, специалисты ответили, что пока у них разные заболевания. А на вопрос, что делать сельчанам, которые видят больных сайгаков вблизи сёл (ведь уничтожать их нельзя, но свой скот защищать как-то нужно), Нурлан Рахимжанов сообщил, что в министерство экологии направлено предложение об изъятии больных особей.

Кстати, пастереллёз у сайгаков уже выявляли в 2024 году. Причин заболевания несколько, в том числе и погодные условия.

- Зима была тяжёлая, особенно в южных районах, и сайгаки плохо пережили эту зиму. В любом случае будет падеж скота. Исходя из этого мы проводим плановую вакцинацию. Это 100% вакцинация сельхозживотных против ящура и сибирской язвы, и 100% вакцинация против пастереллёза в южных районах области, - добавили специалисты.

К слову, и в ветконтроле, и в теринспекции заявили: опасения жителей ЗКО, что на прилавки может попасть мясо больных сайгаков, не обоснованы. Ещё в убойных цехах всё мясо проверяется, берутся пробы, поэтому опасаться нечего.