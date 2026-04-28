Дочь подозревает своего отца в изнасиловании внука в Туркестанской области

В Туркестанской области, в Отырарском районе подозревается мужчина в пожилом возрасте в надругательстве над своим 8-летним внуком, передает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

Мать ребенка обратилась в полицию, пожаловалась , что над ее сыном надругался его дед.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева подтвердила возбуждение уголовного дела. Пострадавший размещён в Центре поддержки детей, где ему оказывают необходимую