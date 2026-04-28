Столешница из керамогранита треснула прямо во время застолья.

В ноябре 2025 года жительница ЗКО обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей. Ранее она заказала у мастера стол из керамогранита. Работа стоила 170 000 тенге, а материалы - 137 155 тенге.

Стол изготовили в мае. Но сразу после получения женщина заметила, что он неустойчивый и столешница прогибается. Она обратилась к мастеру и попросила укрепить конструкцию. Мастер согласился, добавил одну опору и вернул стол. Однако проблема осталась, хотя изготовитель уверил, что всё в порядке.

- Через два месяца женщина устраивает мероприятие у себя дома, приглашает гостей, накрыв богатый стол. В самом разгаре застолья столешница ровно посередине треснула в длину, была побита посуда, угощения пришли в негодность. Мероприятие было испорчено, у хозяев застолья и гостей остался неприятный осадок от вечера. Потребитель сразу связалась с изготовителем, который обязался произвести ремонт стола, однако обещание им не было выполнено, - сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

После этого женщина обратилась в департамент. Ей помогли составить претензию, а затем подать иск в суд. Рассмотрение дела проходило онлайн, а департамент участвовал в процессе как третье лицо.

14 апреля 2026 года суд вынес решение в пользу истца. С мастера взыскали 170 000 тенге за работу, 137 155 тенге за материалы и 15 000 тенге за моральный ущерб.

Напомним, департамент также мониторит цены на продукты и товары. С начала 2026 года в области оштрафовали 49 предпринимателей за завышение цен на социально значимые товары.