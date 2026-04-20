Региональная комиссия по расследованию посреднических схем стала выезжать на торговые места для разъяснения правил торговли.

С начала 2026 года за превышение допустимой торговой надбавки в 15% к ответственности привлекли 49 предпринимателей. Об этом сообщила руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова.

17 апреля региональная комиссия по расследованию посреднических схем провела выезд на рынок "Алтын Алма". Предпринимателям напомнили правила торговли: о допустимой наценке на социально значимые продукты и необходимости обязательно указывать цены на товары.

Особое внимание уделили борьбе с лишними посредниками, особенно при продаже мяса и овощей.

Также специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля и Агентства по защите и развитию конкуренции разъяснили требования законодательства. Комиссия решила проводить такие проверки регулярно.

Напомним, что в Уральске продавали огурцы и помидоры с "золотой" наценкой. Поставщик реализовывал овощи с наценкой от 117,3% до 236,9%.

К слову, в обновлённый список социально значимых продуктов вошли яблоки, твёрдые и полутвёрдые сыры жирностью 40–50%, чёрный чай без добавок (кроме пакетированного), сметана (за исключением безлактозной), а также ряд других продуктов.