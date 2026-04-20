В прошлом году в Казахстане зафиксировали три смерти от бешенства - болезни, которую невозможно вылечить, но можно предотвратить в первые часы после контакта.

В Казахстане за прошлый год три человека скончались от бешенства, хотя годом ранее летальных случаев в стране не фиксировали. Как сообщает Министерство здравоохранения РК, с начала 2026 года новых заражений не выявлено, однако медики бьют тревогу: только за первый квартал за помощью после укусов животных обратились более 14 тысяч человек.

Бешенство остается единственным заболеванием в мире с практически абсолютной летальностью - если симптомы проявились, спасти человека уже невозможно. Вирус поражает центральную нервную систему, превращая любой контакт с зараженным животным в смертельную угрозу. Ежегодно в мире от этой болезни погибают свыше 55 тысяч человек.

Главная коварность вируса в том, что зараженное животное может выглядеть здоровым. Врачи напоминают: опасен не только глубокий укус, но даже попадание слюны на поцарапанную кожу или слизистые.

Для профилактики бешенства в Минздраве рекомендуют:

Избегать контактов с дикой природой. Здоровые лесные звери обычно боятся людей. Если лиса, волк или енот ведут себя дружелюбно или забрели во двор - это первый признак болезни.

Прививать питомцев. Профилактическая вакцинация домашних животных от бешенства обязательна. Это единственный способ защитить и их, и вашу семью.

Следить за поведением животных. Если ваш питомец стал агрессивным, получил рану от бродячего пса или внезапно умер без видимых причин - немедленно обратитесь к ветеринару для обследования.

Действовать мгновенно при контакте. Если укуса или попадания слюны избежать не удалось, срочно промойте рану концентрированным мыльным раствором (лучше всего подойдет хозяйственное мыло) и сразу отправляйтесь в травмпункт. Курс прививок для людей проводится бесплатно.

Не прерывать лечение. Ни в коем случае не отказывайтесь от назначенных уколов. Самовольное прекращение курса вакцинации неизбежно ведет к трагическому финалу.

Помните: эффективность специфического лечения напрямую зависит от того, как быстро вы обратились за помощью.