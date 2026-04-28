Все предприниматели являлись оптовыми поставщиками.

За завышение цен на продукты питания в Атырау оштрафовали 42 предпринимателя. Об этом сообщили в РСК.

В регионе продолжается системная работа по недопущению роста цен на продукты первой необходимости. Департамент торговли и защиты прав потребителей по Атырауской области совместно с мониторинговой группой акимата провёл обход коммунального рынка "Сарайшык" для контроля ценовой стабильности и выявления посредников, завышающих стоимость продукции.