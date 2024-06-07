Крупнейшее за последние десятилетия наводнение принесло много убытков. Люди остались без жилья, имущества, бизнеса и скота. Населенные пункты оставались без транспортного сообщения, некоторых людей эвакуировали на лодках и вертолетах.

Атырауская область потихоньку восстанавливается после паводка, сейчас власти борются с его последствиями. В оперативном штабе Атырауской области сообщили, что в селе Талдыколь Махамбетского района ситуация стабилизировалась. Уровень воды в реке пошел на спад. Эвакуированные жители вернулись домой.

— На момент эвакуации большая часть жителей села была размещена в общежитии на базе университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. В настоящее время часть жителей вернулась в село. Поскольку основной подъездной путь был размыт водой, для сообщения была организована перевозка на лодках. Контроль за внутренним общественным порядком в селе обеспечивали сотрудники полиции. Кроме того, ведется круглосуточное дежурство, у защитных дамб, где дежурят местные жители, — рассказал аким Бейбарысского сельского округа Махамбетского района Сеилбек Зулкашев.

Глава округа добавил, что во время паводка было временно восстановлено и введено в эксплуатацию около километра поврежденной асфальтовой дороги.

— На первом километре подъездной дороги к селу Талдыколь в течение нескольких дней проводились работы по укладке камня и щебня. Для беспрепятственного пропуска воды под дорогой была установлена труба. Подъездная дорога была временно восстановлена и полностью открыта вечером 6 июня. В настоящее время ведутся работы по выравниванию, укреплению поверхности. По не ней в одностороннем порядке сможет проехать легковой и большегрузный транспорт, — рассказал Сеилбек Зулкашев.

Уровень воды в Урале снижается медленно, в некоторых местах уровень все еще выше критической отметки.