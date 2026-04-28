Новые правила начисления премий и пособий вступили в силу в армии Казахстана. Теперь военнослужащим положены выплаты к юбилеям, свадьбам и при рождении детей, а также увеличенная материальная помощь в сложных жизненных ситуациях.

Министерство обороны РК утвердило обновленные правила выплат для военнослужащих, которые вступили в силу 21 апреля. Поправки меняют подход к начислению премий и расширяют социальную помощь: теперь выплаты привязаны к важным жизненным событиям - от свадеб и рождения детей до поддержки в сложных ситуациях.

Социальный пакет: на что можно рассчитывать?

Объем материальной помощи теперь напрямую зависит от минимальной зарплаты (МЗП), которая в 2026 году составляет 85 тысяч тенге. В ведомстве уточнили суммы выплат для различных сценариев.

Если военнослужащий создает семью, заводит ребенка (включая усыновление) или нуждается в дорогостоящем лечении, размер помощи составит до трех МЗП, или 255 тысяч тенге. Максимальная выплата - до пяти МЗП (425 тысяч тенге) - предусмотрена в качестве поддержки в случае смерти близких родственников.

Премии и юбилеи

В правилах официально закрепили прозрачную систему поощрений. Командиры получили право премировать подчиненных не только за выполнение задач особой сложности, но и к государственным или профессиональным праздникам.

Отдельно прописан пункт о юбилеях службы: первая значимая премия теперь полагается в 40 лет, а затем - через каждые пять лет. Все эти выплаты будут производиться за счет экономии бюджетных средств ведомства.

Прозрачность расчетов и "отрицательные мотивы"

Для исключения путаницы в бухгалтерии ввели четкие понятия: день принятия дел и день сдачи должности. Именно эти даты, зафиксированные приказом, станут точкой отсчета для начисления денежного довольствия.

При этом правила стали строже к тем, кто покидает армию по "отрицательным мотивам". Теперь при увольнении пособие для оздоровления будут высчитывать строго по фактическим дням, проведенным на службе в последнем месяце.