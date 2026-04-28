Министерство обороны РК утвердило обновленные правила выплат для военнослужащих, которые вступили в силу 21 апреля. Поправки меняют подход к начислению премий и расширяют социальную помощь: теперь выплаты привязаны к важным жизненным событиям - от свадеб и рождения детей до поддержки в сложных ситуациях.
Социальный пакет: на что можно рассчитывать?
Объем материальной помощи теперь напрямую зависит от минимальной зарплаты (МЗП), которая в 2026 году составляет 85 тысяч тенге. В ведомстве уточнили суммы выплат для различных сценариев.
Если военнослужащий создает семью, заводит ребенка (включая усыновление) или нуждается в дорогостоящем лечении, размер помощи составит до трех МЗП, или 255 тысяч тенге. Максимальная выплата - до пяти МЗП (425 тысяч тенге) - предусмотрена в качестве поддержки в случае смерти близких родственников.
Премии и юбилеи
В правилах официально закрепили прозрачную систему поощрений. Командиры получили право премировать подчиненных не только за выполнение задач особой сложности, но и к государственным или профессиональным праздникам.
Отдельно прописан пункт о юбилеях службы: первая значимая премия теперь полагается в 40 лет, а затем - через каждые пять лет. Все эти выплаты будут производиться за счет экономии бюджетных средств ведомства.
Прозрачность расчетов и "отрицательные мотивы"
Для исключения путаницы в бухгалтерии ввели четкие понятия: день принятия дел и день сдачи должности. Именно эти даты, зафиксированные приказом, станут точкой отсчета для начисления денежного довольствия.
При этом правила стали строже к тем, кто покидает армию по "отрицательным мотивам". Теперь при увольнении пособие для оздоровления будут высчитывать строго по фактическим дням, проведенным на службе в последнем месяце.