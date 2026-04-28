Заявки уже поданы и находятся на рассмотрении у антимонопольщиков.

Редакция "Мой ГОРОД" получила ответы от основных монополистов Уральска касательно стоимости коммунальных услуг. Так, поставщики тепла, воды и электроэнергии уже подали заявки на повышение тарифов. Рассказываем, сколько мы платим сейчас и к чему готовиться в ближайшее время.

На фоне реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до 2029 года уральские коммунальные предприятия инициировали пересмотр действующих цен. Главные аргументы - износ сетей, рост стоимости закупаемых ресурсов и необходимость повышения зарплат производственному персоналу.

Тепло и горячая вода

АО "Жайыктеплоэнерго" сообщает, что действующий на данный момент средний тариф составляет 7 749,44 тенге за 1 Гкал (без НДС). Однако предприятие уже направило заявку на утверждение нового тарифа с 1 мая 2026 года. Отметим, что цены указаны без налога на добавленную стоимость. НДС, к слову, с 1 января, составляет 16%.

Текущий тариф для населения: 6 189,99 тенге/Гкал.

Что просят: Утвердить средний тариф в размере 15 071, 62 тенге . В АО "Жайыктеплоэнерго" подчеркнули, что средний тариф рассчитан с учетом всех категорий потребителей (бюджет, промышленные предприятия, население).

Причины: Увеличение стоимости стратегических товаров (газ, электроэнергия), необходимость погашения займов и рост средней зарплаты по региону.

В компании подчеркивают, что окончательное решение примет ДКРЕМ, и для населения финансовая нагрузка обычно сдерживается за счет дифференциации (субсидирования за счет бюджета или других групп потребителей).

Вода и канализация

ТОО "Батыс су арнасы" также подало заявку на изменение тарифов. Предприятие заявляет о необходимости реализации крупных инвестиционных проектов, таких как реконструкция КНС-1, КНС-29 и ПНС-20, а также бурение новых скважин.

ТОО "Батыс су арнасы" предложило новые тарифы на коммунальные услуги.

Согласно проекту, стоимость услуг просят повысить до:

подача воды по распределительным сетям - 206,66 тенге за кубометр;

отвод и очистка сточных вод - 295,24 тенге за кубометр.

Как сообщили в компании, тарифы рассматриваются в соответствии с правилами формирования тарифов, утверждёнными министерством национальной экономики РК. Окончательное решение по утверждению новых расценок ожидается 18 мая 2026 года.

Основание: Реализация Нацпроекта модернизации и необходимость снижения аварийности на сетях (планируется снижение износа на 5%).

Статус: Заявка предприятия так же находится на рассмотрении. Ожидается, что новые цифры позволят охватить модернизацией центральную и старую части города. Озвучивать конкретные цифры на предприятии не стали.

Электричество

ТОО "Западно-Казахстанская РЭК" (Зап-Каз РЭК) уведомило о планах по повышению предельной цены еще 26 марта 2026 года.

Действующая цена: 29,04 тенге за 1 кВт.ч.

Что просят: 26 марта этого года ТОО "ЗапКаз РЭК" подало информацию о предстоящем повышении предельной цены на услуги розничной реализации электрической энергии с ростом до 36,02 тенге за 1 кВт.ч.

Почему подорожает: Основные причины - убытки за 2025 год, рост цен на импортную электроэнергию из России (ПАО "Интер РАО"), а также повышение тарифов на передачу энергии по сетям КТЖ и других компаний.

Газ: пока без изменений

ЗКПФ АО QazaqGaz Aimaq - единственная организация, которая сообщила, что по состоянию на апрель 2026 года не подавала заявку на изменение тарифов.

Действующий тариф: Утвержден с 1 апреля 2026 года и составляет 20,13 (без НДС).

Нюанс: В компании отмечают, что текущие цены все равно значительно ниже фактических затрат на закуп и транспортировку газа, а дебиторская задолженность потребителей превышает 45 млрд тенге. Тем не менее резких скачков в ближайший месяц не планируется.

Что с вывозом мусора



Без каких-либо изменений остается и тариф на вывоз мусора. Напомним, он был утвержден еще в 2022 год. Стоимость услуги для жителей благоустроенного сектора составляет 496,07 тенге в месяц на 1 человека, для жителей частного сектора - 505,84 тенге. В ТОО "Орал таза сервис" подчеркивают, что также рассматривают вопрос повышения тарифа из-за роста цен на ГСМ, запчасти и необходимости повышения зарплаты сотрудникам.

Что говорят антимонопольщики?

В Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) подтвердили, что заявки от "Батыс су арнасы" и "Жайыктеплоэнерго" поступили.

- Результаты рассмотрения указанных заявок с учетом предложений и замечаний общественности ожидаются в мае 2026 года, - сообщили в ведомстве.

Редакция будет следить за итогами публичных слушаний и окончательными решениями антимонопольного ведомства.