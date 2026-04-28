Регистрацией и верификацией мобильных телефонов в Казахстане скоро будет заниматься исключительно государство. О планах по созданию новой госмонополии в этой сфере сообщил на брифинге в кабмине вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин.

По словам вице-министра, вопрос уже прошел обсуждение на уровне правительства. Власти решили отказаться от услуг частных структур в вопросах верификации IMEI-кодов.

- Было принято решение о том, что мы пойдем в госмонополию. То есть это будет государственная организация, которая сможет соответствующие услуги предоставлять для непосредственно уже верификации самих телефонов, - пояснил Коняшкин.

Сейчас необходимые поправки в законодательство находятся на рассмотрении в Мажилисе. Если депутаты одобрят инициативу, функции контроля перейдут к компании со 100-процентным участием государства.

На данный момент эту работу выполняет частная компания ATS Mediafon KZ. Передача функций государству, по задумке ведомства, должна усилить контроль над рынком ввозимых в страну мобильных устройств.