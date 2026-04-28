На водоотведение тариф планируют повысить на 37%.

Редакция "Мой ГОРОД" ранее сообщала, что поставщики тепла, воды и электроэнергии уже подали заявки на повышение тарифов.

28 апреля состоялись общественные слушания в ТОО "Батыс Су Арнасы", где исполнительный директор предприятия Тимерлан Ликёров рассказал о причинах планируемого повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение в Уральске.

- Рассматривается предложение изменить ранее установленный тариф на подачу воды по распределительным сетям, а также на отведение и очистку сточных вод. Пересмотр тарифа до окончания срока его действия проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и связан с объективными изменениями в экономических условиях работы предприятия, - пояснил Тимерлан Ликёров.

Он назвал причины корректировки ранее установленного тарифа:

выросла стоимость электроэнергии, которая является ключевым ресурсом;

реализуются инвестиционные проекты в рамках Национального проекта по модернизации энергетики и коммунальной инфраструктуры;

изменился уровень средней заработной платы в регионе по официальным статистическим данным;

необходимо обеспечить финансовую устойчивость предприятия.

- ТОО "Батыс Су Арнасы" является единственным централизованным предприятием, обеспечивающим услуги водоснабжения и водоотведения города Уральска, и относится к числу стратегически и социально значимых объектов. Предприятие эксплуатирует 483 километра водопроводных сетей, 377 километров канализационных сетей, водоочистные сооружения, подземный водозабор, насосные станции, канализационные очистные сооружения, - рассказал Ликёров.

По его словам, сейчас износ водопроводных сетей составляет 60,4%, канализационных сетей - 61,2%. Однако по итогам 2025 года предприятие получило убыток в размере 19,3 миллиона тенге. Фактическая себестоимость 1 кубического метра услуг превышает действующий тариф: если себестоимость водоснабжения сейчас составляет 200, 61 тенге, то действующий тариф - 167,70 тенге. Если себестоимость водоотведения составляет 278,52 тенге, то действующий тариф - 211,16 тенге. Таким образом, действующий тариф не покрывает фактические затраты предприятия.

Между тем по состоянию на 1 апреля 2026 года дебиторская задолженность потребителей составляет 787 миллионов тенге, кредиторская - 1,7 миллиарда тенге.

- Стоимость электрической энергии, являющейся стратегическим товаром для предприятия, увеличилась с 25,14 до 29,04 тенге/кВт.ч. Для предприятий водоснабжения и водоотведения расходы на электроэнергию являются одной из ключевых составляющих себестоимости услуг, в связи с чем рост стоимости напрямую влияет на тариф, - отметил исполнительный директор предприятия.

Спикер отметил, что сейчас предприятие реализует четыре крупных проекта по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

По всем четырем проектам заключены договора на 2025 год с продлением на 2026 год. Общая сумма составляет 5,8 миллиарда тенге, из которых 1,7 миллиарда направлено на водоснабжение и 4,1 миллиарда - на водоотведение. Для реализации этих проектов одобрен бюджетный кредит на ту же сумму - 5,8 миллиарда тенге сроком на 15 лет под 18,9% годовых. Ежегодные выплаты по процентам составят 583,4 миллиона тенге, и эти расходы уже учтены в тарифе.

Также Тимерлан Ликёров рассказал о проектах, где работы запланированы на 2026-2027 годы.

Реконструкция ПНС-20. Проект предусматривает обновление насосной станции и замену водовода с увеличением диаметра труб. Протяжённость участка составила 2,7 км, стоимость - 1,1 млрд тенге. Сейчас износ сетей достигает 80%, поэтому запланирована полная реконструкция. После завершения проекта износ будет фактически устранён. Также повысится надёжность водоснабжения и увеличится объём подаваемой воды за счёт более мощного оборудования и более широких труб. Строительство пяти водозаборных скважин. Планируется пробурить 5 новых скважин общей протяжённостью почти 3 км. Стоимость проекта составила около 605 млн тенге. Сейчас износ объектов составляет до 90%, поэтому фактически речь идёт о создании новой инфраструктуры. После реализации износ снизится до нуля, увеличится объем подачи воды по городу примерно на 5%. Реконструкция КНС-1 в Уральске. Проект включает полную модернизацию канализационной насосной станции. Стоимость составила 2,3 млрд тенге. Сейчас объект полностью изношен на 100%, поэтому необходимо полное обновление. После реконструкции улучшится качество работы канализации и благодаря современным технологиям и более мощному оборудованию увеличится эффективность и объём перекачки сточных вод. Реконструкция КНС-29 в Уральске. Эта станция обеспечивает водоотведение всего посёлка Зачаганск. Проект предусматривает полную реконструкцию. Стоимость составляет 1,7 млрд тенге. Сейчас износ составляет около 80%, после завершения работ он будет устранён. За счёт модернизации оборудования увеличится эффективность и объём перекачки сточных вод.

Исполнительный директор ТОО "Батыс Су Арнасы" отметил, что одной из главных проблем остаётся низкий уровень зарплат на предприятии, они, согласно статданным, ниже средних по региону. Сейчас средняя зарплата по области составляет 263 656 тенге, тогда как в действующем тарифе заложено только 231 010 тенге. Из-за этого в БСА не хватает работников: требуются слесари, токари, электромонтёры, сварщики, водители и другие специалисты.

- В новом тарифе предусмотрено увеличение фонда оплаты труда на 12,3%. Это поможет удержать сотрудников и обеспечить стабильную работу предприятия, - отмечает он. - Что касается остальных расходов, они остаются без изменений. Это показывает, что пересмотр тарифа связан только с объективными экономическими причинами.

Ликёров озвучил предлагаемый тариф:

на услуги водоснабжения - 206,46 тенге за 1 куб.м. (без НДС) (повышение на 22%);

на услуги водоотведения и очистки сточных вод - 295,24 тенге за 1 куб.м. (без НДС), (повышение на 37%).

Исполнительный директор подытожил, что предлагаемый пересмотр тарифа направлен не на получение прибыли, а на то, чтобы система водоснабжения и водоотведения города работала стабильно и без сбоев.

С учётом инвестиционной программы ожидается постепенное снижение износа сетей по водоснабжению на 0,6% (до 59,8% к концу года), по водоотведению - на 5,1% (до 56,1%).

Стоит отметить, что у присутствующих на слушаниях не возникло к докладчику ни одного вопроса. А решение по поводу повышения тарифа будет принято примерно 20 мая 2026 года.