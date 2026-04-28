В полиции Западно-Казахстанской области напомнили жителям региона о запрете на ношение в общественных местах одежды, которая мешает установить личность человека.

Разъяснительную акцию сотрудники полиции провели в одном из крупных торгово-развлекательных центров Уральска. Посетителям напомнили, что лицо должно оставаться открытым для визуального распознавания.

Под запрет попадают никабы, бурки, балаклавы и другие предметы одежды или аксессуары, полностью закрывающие лицо. Такие меры, как пояснили в ведомстве, необходимы для общественной безопасности, профилактики правонарушений и эффективной работы камер видеонаблюдения.

При этом ограничения не касаются национальной, традиционной и религиозной одежды, если лицо остаётся открытым.

Закрывать лицо разрешается в отдельных случаях: по медицинским показаниям, из-за плохой погоды, при исполнении служебных обязанностей, а также во время спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Носить медицинские маски можно только при наличии соответствующих показаний.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение, за повторное в течение года - штраф. В полиции призвали жителей области соблюдать требования законодательства.

Напомним, новые правила начали действовать с 12 июля прошлого года. Теперь в общественных местах нельзя носить одежду, закрывающую лицо — например, балаклавы, маски и никабы. Это сделано для того, чтобы камеры могли распознавать людей и обеспечивать безопасность.