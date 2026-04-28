Ребёнок получает лечение.

25 апреля в селе Узунколь Теректинского района девятилетний ребёнок получил серьёзное отравление сероводородом после падения в септик.

По предварительным данным, мальчик играл во дворе у соседей и случайно упал в выгребную яму. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение, после чего госпитализировали в реанимационное отделение областной детской многопрофильной больницы.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 25 апреля ребёнка доставили в приёмное отделение областной детской больницы в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали дыхательную недостаточность и гипоксию. Пациента поместили в реанимацию.

На вторые сутки состояние ребёнка удалось стабилизировать, после чего его перевели в отделение пульмонологии.

Сейчас мальчик проходит лечение с диагнозом аспирационная пневмония. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, наблюдается положительная динамика. Признаков дыхательной недостаточности нет, кислородная поддержка ему не требуется.