Мальчика доставили в больницу.

25 апреля около 18:30 поступило сообщение о тяжёлом происшествии в селе Узунколь Теректинского района.

По предварительным данным, девятилетнего ребёнка доставили в медучреждение с диагнозом тяжёлое отравление сероводородом. Его госпитализировали в реанимационное отделение областной детской многопрофильной больницы.

Со слов медработников, мальчик играл во дворе у соседей и случайно упал в септик.

Оказалось, что ребенка спас сотрудник ДЧС по ЗКО Танат Сагиев. В тот день он совершенно случайно оказался на месте происшествия. Он приехал по делам к брату из города. Пока он выгружал вещи из машины, к нему подбежал маленький мальчик. Он стал кричать и просить о помощи.

– Танат Сагиев сразу побежал за ним и увидел, что в туалете тонет ребёнок, на поверхности был виден только капюшон. Он схватил ребёнка за капюшон, вытащил наружу и начал делать массаж грудной клетки. В этот момент прибежали мать и бабушка ребёнка. Танат передал мальчика им и ушёл, - рассказали в ДЧС по ЗКО.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.