Для жителей Атырау в возрасте от 18 до 35 лет проведут ярмарку вакансий. Это хорошая возможность найти работу, познакомиться с работодателями и получить предложения о трудоустройстве. Организаторами мероприятия являются отдел внутренней политики Атырау.

Мероприятие состоится 28 апреля по адресу: проспект Абулхаир хана, 79, выставочный центр. Начало в 10:00.

На ярмарке будут представлены:

актуальные вакансии в разных сферах;

прямое общение с работодателями;

возможность оставить резюме и сразу получить предложение о работе.

Организаторы приглашают молодых людей, которые ищут первую работу или хотят сменить место трудоустройства. Дополнительную информацию можно получить по номеру: +7 778 066 0404.