По словам руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Адильхана Сабурова, критику со стороны общества вызывают долгострои социальных объектов. Они напрямую ассоциируются с коррупцией.

На их реализацию выделяются многомиллиардные средства, здесь имеются высокие риски хищения. По многим из них уже нарушены сроки сдачи. На сегодня по республике установлено 156 таких объектов с общим бюджетом 2,44 триллио­на тенге.

– Из них 7 объектов расположены в нашей области. Такие объекты, как реконструкция Уральской ТЭЦ, строительство повысительной насосной станции для водоснабжения Северо-Восточной части г.Уральск, водоснабжение земельных участков под ИЖС в поселке Жана Омир Теректинского района, строительство школы на 60 мест в селе Шалгын Каратобинского района, средней общеобразовательной школы в селе Казталовка Казталовского района, реконструкция автодороги «Барбастау-Акжайык-Индер», средний ремонт автомобильной дороги «Федоровка-Аксай» Теректинского района, - отметил Адильхан Сабуров.

Эти объекты взяты на особый мониторинг Антикоррупционной службы. Из них, на сегодняшний день завершено строительство школ в селе Шалгын Каратобинского района и в селе Казталовка Казталовского района, водоснабжение земельных участков под ИЖС в поселке Жана Омир Теректинского района.

Глава антикоррупционной службы пообещал, что по остальным объектам сопровождение будет продолжено.