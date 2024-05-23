В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина несколько раз со всей силы швырнул животное в забор детского сада. Щенок упал и встать уже не смог.

— Таких людей нужно оправлять на лечение, это ненормально, когда здоровый амбал избивает маленького щенка, это просто неуравновешенное существо, которое опасно для общества. Щеночек остался жив, и ему требуется лечение. Диагноз на данный момент – закрытая черепно-мозговая травма. Плохо с координацией, всё время лежит, не кушает, рвота. Находится на передержке у волонтёра, — рассказала автор поста leyla_lyailya.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что мужчину задержали и завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.