По данным аналитиков Finprom, казахстанцы стали тратить больше на питание вне дома. В 2023 годовая сумма у одной семьи по этой статье расходов приблизилась к 75 тысячам тенге. Хотя годом ранее на обеды в кафе, столовых и ресторанах жители страны тратили всего 50,4 тысяч тенге. Рост за период — на 48,7%. Это пик в динамике роста за последние несколько лет.

В региональном разрезе разница в расходах казахстанцев на обеды в кафе, столовых и ресторанах достаточно существенная. Она коррелирует с уровнем экономического развития территорий. Например, если в Абайской области одна семья тратила на питание вне дома в среднем 38,6 тысяч тенге в год, то в Мангистауской — в 5 раз больше: 202,7 тысяч тенге.

В этом западном регионе страны показатель таких расходов — самый высокий. В тройку регионов-антилидеров также попали Астана (145,3 тысяч тенге) и Павлодарская область (109,9 тысяч тенге). Меньше всего денег на перекусы и ресторанные застолья расходовали жители Жамбылской области (24,7 тысяч тенге), Шымкента (36,3 тысяч тенге) и Абайской области (38,6 тысяч тенге).

На рост трат оказали влияние несколько факторов, в том числе инфляция. Сильнее всего подорожали обеды в ресторанах. Наименее заметно вырос в цене фастфуд.

Кстати, питание в кафе и ресторанах в Казахстане стоит дороже, чем в России.