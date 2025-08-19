Управление общественного развития ЗКО и ТОО «Жайық Пресс» для повышения статуса человека труда уделяет внимание особому виду творческой деятельности, работе мобилографа и совместно объявляет конкурс для мобилографов на тему: «Еңбек адамы».

Он пройдет с 15 августа 2025 года. Конкурс является уникальным способом, который даёт возможность прославить человека труда, привить к ним уважение молодых поколений, показать на реальных достойных примерах, используя возможности новых технологий.

В конкурсе могут участвовать все профессиональные мобилографы и любители, граждане РК, проживающие на территории ЗКО, независимо от возраста, специальности и интересов. Конкурс состоит из 4 этапов.

На первом этапе проходит регистрация кандидатов, претендующих на участие в конкурсе. Участник должен выслать следующие сведения по нижеуказанной форме на электронную почту организатора [email protected] со дня объявления конкурса:

1 ФИО, фото

2 Телефон

3 Постоянное место жительства

4 Не менее 5 ссылок на работы участника (за исключением видеоконтентов семейных торжеств, корпоративных мероприятий)



Во втором этапе состоится отбор участников. Комиссия, сформированная решением организатора, изучает сведения и опубликованные материалы зарегистрированных кандидатов и определяет не менее 5 мобилографов, участвующих в следующем этапе.

Третий этап - проведение мастер-классов и творческих работ для участников. Мобилографы, прошедшие отбор и участвующие в следующем этапе пройдут мастер-классы с получением сертификатов.

Работы мобилографов должны быть сняты на территории ЗКО. В указанных работах важно раскрыть образ человека труда, повседневную деятельность и его роль в обществе.

Участник обязан опубликовать на своих страницах в социальной сети подготовленный личный видеоконтент на каждого специалиста с хэштегом #бқомамандары2025, выслать организатору оригинал видеоконтента и ссылку на публикацию.

Четвертый этап - определение победителей. Комиссия на основе анализа качества, содержания видеоконтентов участников, опубликованных в социальных сетях и результата воздействия на целевую аудиторию определяет победителей.

Сроки конкурса.

начало: 15 августа 2025 года.

срок 1-этапа. Регистрация участников с 15 августа 2025 года до 25 августа 2025 года 18.00.

срок 2-этапа. Сроки отбора в период с 26 августа 2025 года по 28 августа 2025 года (3 рабочих дня).

срок 3-этапа. Подготовка видеоконтента участниками, публикация в период с 29 августа 2025 года по 20 октября 2025 года.

срок 4-этапа. Организационная комиссия должна определить победителей в период с 21 октября 2025 года по 23 октября.

Итоги конкурса подведут 23 октября.

К видеоматериалам участников конкурса предъявляются следующие технические требования:

на видеоматериале должны быть размещены логотипы, предоставленные организатором;

видео должно быть предоставлено в формате MP4, MOV;

разрешение видео не должно быть ниже 1920×1080 пиксель;

размер каждого видеоролика не должен превышать 500 Мb

Победители будут награждены денежными призами: за первое место - 300 тысяч тенге, за второе - 200 тысяч и 100 тысяч тенге за первое место. Кроме этого предусмотрен «Приз зрительских симпатий», за который можно получить 100 тысяч тенге.