Chevrolet занял первое место по объему продаж в Казахстане в июле 2025 года

Согласно данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), в июле 2025 года бренд Chevrolet, производимый на заводе Allur в Костанае, занял первое место по объему продаж на казахстанском автомобильном рынке.

В течение месяца было реализовано 4048 автомобилей марки. Наибольший вклад в общий результат внесла модель Chevrolet Cobalt – 3417 проданных единиц. Это обеспечило ей лидерство в модельном ряду и позволило бренду одновременно возглавить рейтинги как среди производителей, так и среди отдельных моделей.

«Достижение первого места в стране – это результат совместных усилий всей команды, наших партнеров и, конечно же, доверия клиентов. Мы гордимся тем, что автомобили Chevrolet стали выбором номер один для казахстанцев и продолжим развивать модельный ряд, расширять дилерскую сеть и улучшать условия покупки», – прокомментировал директор дистрибуции Chevrolet Kazakhstan Марк Ножненко.

Производство всех моделей Chevrolet для казахстанского рынка, включая Cobalt, Onix и Tracker, осуществляется на мощностях завода Allur в Костанае. Предприятие оснащено современным оборудованием и работает по технологиям General Motors. Это позволяет обеспечивать стабильное качество сборки, способствует развитию машиностроительного сектора региона и созданию новых рабочих мест.

Как отмечают участники рынка, на высокий уровень продаж повлияли не только популярность моделей, но и специальные предложения, действовавшие в рамках программы «Өзара пайда».

В июле автомобили предлагались по следующим ценам:

Cobalt – от 6 490 000 ₸

Onix – от 7 490 000 ₸

Tracker – от 10 240 000 ₸

Июльские результаты подтверждают устойчивый спрос на автомобили Chevrolet в Казахстане. Сочетание локального производства, ценовой доступности и широкой представленности в регионах позволяет бренду сохранять конкурентные позиции на рынке и наращивать долю в сегменте массовых моделей.