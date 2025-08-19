Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу.

Они могут привести к гибели маленьких детей и призвала избегать подделок.

– Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей, – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Комиссия представила инструкцию, как не нарваться на подделку. Американцам рекомендовали, в том числе избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу.

Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой.

Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.