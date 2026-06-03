За красивыми отчетами чиновников Западно-Казахстанской области скрываются сотни нарушений в сфере занятости. Как выяснилось, в регионе процветает фиктивное трудоустройство, бюджетные деньги уходят «налево», а на работу порой берут людей без какого-либо образования.

Громкие факты озвучили на заседании коллегии под председательством прокурора ЗКО Нурбека Уласбекулы. Официально уровень безработицы в Западном Казахстане составляет 4,7% - это почти 17 тысяч человек, у которых нет постоянного заработка. Однако прокурорская проверка показала: даже те цифры, которыми гордятся уполномоченные органы, часто оказываются липой.

В надзорном органе вскрыли целый букет нарушений, в том числе факты фиктивного трудоустройства, когда люди числились на работе только на бумаге. Кроме этого, чиновники откровенно подгоняли отчеты под нужные показатели, а около 90 человек устроили на работу без прохождения специального обучения и вопреки квалификационным требованиям. Так же выявлен факт, когда госсредства, выделенные на поддержку бизнеса и создание рабочих мест, использовались не по назначению.

– За формально положительными показателями не всегда стоят реальные результаты. Вопросы занятости населения требуют не отчетов, а эффективной работы. Нужно создавать настоящие рабочие места и повышать благосостояние граждан, а не заниматься приписками, - заявил Нурбек Уласбекулы.

По итогам коллегии прокуратура обязала уполномоченные органы немедленно навести порядок в статистике и наказать виновных лиц.

Кроме того, государству придется возвращать миллионы тенге. Из бюджета уже потребовали изъять порядка 5 миллионов тенге, которые были выплачены необоснованно. Исполнение всех поручений прокурор области взял на личный контроль.