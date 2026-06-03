В Уральске утвердили список безопасных пляжей.

С наступлением лета уральские спасатели перешли на усиленный режим работы и напоминают горожанам о правилах безопасности на водоемах. В черте города купаться официально разрешено всего в шести местах.

Все одобренные локации уже прошли строгую проверку специалистов ДЧС ЗКО, их дно очищено водолазами, а зоны отдыха соответствуют санитарным и техническим требованиям.

В акимате Уральска подчеркнули, что купание в необорудованных и "диких" местах строго запрещено. Неизвестный рельеф дна, подводные течения, коряги и водовороты ежегодно становятся причиной трагедий.

В этом сезоне в областном центре официально функционируют 6 оборудованных пляжей:

Река Чаган:

Пляж базы отдыха Set Sail park;

Пляж по правую сторону от городского парка культуры и отдыха;

Пляж внутри городского парка культуры и отдыха.

Река Деркул:

4. Пляж турбазы "Светлячок";

5. Пляж базы отдыха Grits Park (в поселке Деркул).

Желаево:

6. Пляж "Арна" (на Желаевском карьере).

Напоминаем, что за купание в запрещенных местах предусмотрены штрафы. При возникновении чрезвычайной ситуации на воде незамедлительно звоните по номерам 101 или 112.

Напомним, только в мае этого года на водоемах Уральска уже утонули двое детей.