С наступлением лета уральские спасатели перешли на усиленный режим работы и напоминают горожанам о правилах безопасности на водоемах. В черте города купаться официально разрешено всего в шести местах.
Все одобренные локации уже прошли строгую проверку специалистов ДЧС ЗКО, их дно очищено водолазами, а зоны отдыха соответствуют санитарным и техническим требованиям.
В акимате Уральска подчеркнули, что купание в необорудованных и "диких" местах строго запрещено. Неизвестный рельеф дна, подводные течения, коряги и водовороты ежегодно становятся причиной трагедий.
В этом сезоне в областном центре официально функционируют 6 оборудованных пляжей:
Река Чаган:
Пляж базы отдыха Set Sail park;
Пляж по правую сторону от городского парка культуры и отдыха;
Пляж внутри городского парка культуры и отдыха.
Река Деркул:
4. Пляж турбазы "Светлячок";
5. Пляж базы отдыха Grits Park (в поселке Деркул).
Желаево:
6. Пляж "Арна" (на Желаевском карьере).
Напоминаем, что за купание в запрещенных местах предусмотрены штрафы. При возникновении чрезвычайной ситуации на воде незамедлительно звоните по номерам 101 или 112.
Напомним, только в мае этого года на водоемах Уральска уже утонули двое детей.