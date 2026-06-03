Жители рассказывают, что неоднократно обращались в жилищно-коммунальные службы, писали заявления и жалобы.

Эти двухэтажные дома по улице Еркынова, 4 и 4а были построены в 1953 году. Почти три четверти века они служили людям, пока в 2011 году здания официально не признали аварийными. Однако, несмотря на это, их жители продолжают жить здесь уже 15 лет - в условиях, которые сами называют невыносимыми. Устав ждать переселения, люди предложили чиновникам пожить вместе с ними среди плесени, сырости и разрушающихся стен, чтобы на собственном опыте почувствовать, что значит жизнь в нечеловеческих условиях.

Дом встречает сыростью уже у входа. Старые деревянные ступени скрипят под ногами, в подъезде полумрак - лампочка под потолком едва освещает облупившиеся стены. На штукатурке расползлись темные пятна плесени, из щелей тянет холодом и влажностью. Деревянные полы местами прогнили, а в одном из подъездов перекрытие частично провалилось.

Жители рассказывают, что сначала появилась небольшая трещина, затем доски начали прогибаться, а вскоре образовалась настоящая дыра. Сейчас место провала прикрыто несколькими кусками фанеры от старой мебели - своеобразный "мостик", по которому люди осторожно проходят, стараясь не наступать на край. Ведь внизу почти постоянно стоит вода.

По словам жильцов, именно из-за этой воды деревянные перекрытия со временем сгнили. Подвал не просыхает, сырость поднимается вверх, разрушая стены и полы. Люди говорят, что каждый раз, поднимаясь по подъезду, невольно смотрят под ноги - не появилась ли новая трещина.

У этих домов нет КСК, поэтому они фактически не обслуживаются уже более 20 лет. Из-за аварийного состояния здания никто на баланс их брать никто не хочет. В результате жители остаются один на один со всеми проблемами.

В квартирах ситуация не лучше. Почти в каждой из них стены и потолки покрыты плесенью. В углах черные разводы, на обоях проступают влажные пятна. Окна запотевают даже зимой, а запах сырости стоит настолько сильный, что чувствуется уже с порога.

Вода подается с перебоями, в некоторых квартирах нет даже отопления, а на протяжении многих лет с ними соседствуют мыши и крысы. По вечерам их можно увидеть и в подъездах они быстро перебегают вдоль стен, прячась в щели.

Несмотря на это, здесь продолжают жить семьи, в том числе с маленькими детьми. Из-за постоянной влажности и холодных полов дети часто болеют.

-Наше положение очень плачевное. Мы уже не знаем, куда писать и куда идти. Нас никто не слышит. Чиновники то и дело твердят: ждите. Но сколько можно ждать? Прошлой зимой на кухне прорвало батарею, и мы ее вовсе убрали. Чтобы хоть как-то согреть комнату, включаем горелки газовой плиты. Я живу здесь с дочкой и ее двумя детьми. В квартире сырость, дети часто болеют. Летом комары, постоянный запах плесени. Мы стараемся проветривать и убирать, но проблема не в квартире, а во всем доме. Очень хочется, чтобы нас наконец-то переселили, - говорит жительница дома Надежда Соколова.

Внутри квартир неприятный контраст. На подоконниках стоят цветы рядом - темные пятна плесени, отсыревшие стены, от которых тянет холодом. Несмотря на тяжелые условия, люди стараются сохранить в своих домах хотя бы немного уюта. На стенах висят детские картины и семейные фотографии.

Другая жительница, пенсионерка, говорит, что на старости лет мечтает пожить в человеческих условиях.

-Ну, сколько мне осталось, кто знает, хотелось пожить в хороших условиях. В тепле. В уюте. Я тут живу со времен заселения. Здесь выросли мои дети. Ремонт делать бесполезно. Все вокруг поднимается и гниет. Сырость, стены черные от плесени. Зимой особенно тяжело - холодно и влажно. Мы уже устали ждать, но нам просто некуда идти. Пусть чиновники придут и поживут с нами среди плесени и сырости, пусть на себе почувствуют какого это, - говорит она.

Жители рассказывают, что неоднократно обращались в жилищно-коммунальные службы, писали заявления и жалобы. Но, по их словам, ситуация остается без изменений. Сегодня люди уже не просят, они требуют конкретных решений. Жильцы настаивают на переселении в безопасные условия и надеются, что многолетнее ожидание, наконец закончится.

В городском акимате сообщили, что проблема аварийного жилья в Атырау остается актуальной. По данным властей, в настоящее время на уровне города зарегистрировано 90 многоквартирных домов, признанных аварийными. В этот список включен и дом №4 по улице Ш.Еркинова.

Как пояснили в акимате, вопрос переселения жителей из ветхих и небезопасных домов рассматривается поэтапно - в зависимости от темпов строительства коммунального жилья в городе.

-В ближайшее время планируется внести изменения и дополнения в «Дорожную карту по сносу аварийных и ветхих многоквартирных жилых домов, реализуемую до 2029 года с обеспечением собственников новым жильем». Заместитель акима города Тилек Махуов уже проводил встречу с жителями дома, где были даны разъяснения по ситуации. Кроме того, для решения вопроса переселения ведутся переговоры с частными инвесторами, которые могут быть привлечены к реализации проекта, - заключили в пресс-службе горакимата.

Сакен Омаров