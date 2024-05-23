22 мая в Алматы на 20 лет осудили 19-летнего отчима за убийство ребенка, передаёт телеканал KTK.

Трагедия произошла около девяти месяцев назад. Следствие утверждает, что подсудимый Дархан Даулетов избил четырехлетнего Ханторе, после чего отвез его в детский сад. Воспитатели заметили синяки и позвонили матери. Состояние мальчика резко ухудшилось, он впал в кому. В результате побоев ребенок умер от разрыва печени. Считается, что у молодого отчима была личная неприязнь к родному отцу ребенка, десять ударов нанесенных малышу были местью. Несмотря на это, подсудимый не признает свою вину и утверждает, что мальчик случайно упал с лестницы. Однако в суде доказали обратное.

Даулетов находится в заключении уже девять месяцев. На судебном процессе он настаивал на том, что произошедшее было не убийством, а несчастным случаем. По его словам, малыш был капризным, споткнулся и упал с лестницы. Обвиняемый заявил, что не имел злого умысла и утверждал, что его отношения с пасынком были хорошими. В своем последнем слове молодой отчим просил судью о мягком наказании.

— У меня даже в мыслях не было убить человека. Я хорошо ладил с ребенком. Самал мне доверяла своего сына. У меня есть младший брат такого же возраста, как Ханторе. Я не хотел навредить малышу. Я не согласен с обвинением. Уважаемый судья, я еще молод. Обещаю, извлечь урок на всю жизнь, — сказал подсудимый.

Судья Бахытхан Бакирбаев приговорил 19-летнего отчима к 20 годам тюрьмы с запретом на работу с несовершеннолетними. Отбывать наказание осужденный будет в колонии средней безопасности.

Вопросы о том, почему не была вызвана скорая помощь ребенку, остаются без ответа. Мать мальчика отказалась от комментариев и не объяснила, почему сама перевозила сына по больницам. Также неясно, было ли ей известно о насилии со стороны сожителя. Что касается родного отца маленького Ханторе, на суде его интересовал вопрос о возмещении морального ущерба. Адвокаты требовали от подсудимого компенсацию в размере 80 миллионов тенге, однако суд присудил только 10 миллионов.