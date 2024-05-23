В ночь на 23 мая в Махамбетском районе началась полная эвакуация населения, включили сирену. Причиной тому стало то, что в селе Жалгансай Махамбетского района, ближе к полуночи, прорвало возведенную дамбу.

– Под угрозой затопления оказался и сельский медицинский пункт. Для стабилизации ситуации с районного центра запросили дополнительные силы и средства. На месте ЧС находится аким области Серик Шапкенов. В 01:20 были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей, - сообщили в оперативном штабе Атырауской области.

Отметим, что село Жалгансай находится в 15 километрах от районного центра села Махамбет. Численность населения села - 1286 человек.

В 3:00 поврежденную дамбу удалось восстановить. Позже эвакуированные сельчане начали возвращаться в свои дома. В 8:00 ситуация стабилизировалась. Затопленных объектов и пострадавших нет. В данный момент уровень воды в реке составляет 1020 сантиметров.