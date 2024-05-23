По данным Комитета национальной безопасности, 22 мая был задержан житель ЗКО. Его подозревают в пропаганде терроризма.
— В ходе следственных действий у подозреваемого изъяли вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений — говорится в сообщении.
Иная информация, разглашению не подлежит, сообщают в ведомстве.