Астрологи и культурологи уверены: наш темперамент часто совпадает с "духом времени" прошлых столетий - проверьте, где ваше место в истории.

Многих из нас не покидает странное чувство дежавю при просмотре старых фильмов или прогулках по музеям. Как отмечает Mixnews, наше внутреннее "я" может не совпадать с современным ритмом жизни, оставаясь в эпохе Ренессанса или бунтарских шестидесятых.

Проверьте, в какой исторический период ваши природные таланты раскрылись бы на максимум.

Бунтари и интеллектуалы

Овнам тесно в рамках нынешних правил. Их стихия - 1960-е. Время хиппи, рок-н-ролла и отрицания авторитетов идеально подходит для импульсивной натуры Овна, привыкшего всегда выходить победителем.

Водолеи - люди научной революции XVII века. Пока остальные боялись перемен, Водолеи того времени изобретали телескопы и меняли законы физики. Вам жизненно необходим мир, который только начал открывать свои границы.

Порядок и статус

Козерогам идеально подошла бы Викторианская эпоха (середина XIX века). Вы цените иерархию, традиции и безупречную репутацию. В мире, где статус семьи значил всё, Козерог чувствовал бы себя максимально защищенным.

Девы - истинные дети Просвещения. Вам близок культ разума и поиск логики во всем сущем. Поиск истины и энциклопедическая точность - это ценности XVIII века, которых Девам так не хватает в сегодняшнем хаосе.

Золотой век и дипломатия

Львы созданы для "ревущих" 1920-х. Джаз, роскошь и осознание собственной исключительности. Льву важно быть в центре внимания, а эта эпоха позволяла превратить жизнь в бесконечный праздник.

Весы органично вписались бы в 1950-е. Послевоенный мир требовал филигранной дипломатии и умения договариваться. Ваше врожденное чувство такта сделало бы вас настоящим героем того времени.

Романтика и глубокие чувства

Рыбы и эпоха Возрождения (XVI век) созданы друг для друга. Время великих мастеров - идеальная среда для знака, живущего творчеством. В эту эпоху ваше умение видеть скрытую красоту оценили бы по достоинству.

Раки нашли бы приют в эпохе романтизма (начало XIX века). Культ эмоций и глубокие привязанности - фундамент вашего характера. В эпоху поэтов ваша чувствительность считалась бы не слабостью, а высшим даром.

Борьба и реализм

Тельцы - одни из немногих, кто на своем месте здесь и сейчас. Ваше упрямство и умение сохранять спокойствие - именно те качества, которые необходимы в эпоху глобальных перемен XXI века.

Стрельцам подошел бы реализм конца XIX века. Это было время честных вопросов и отказа от иллюзий. Ваша прямолинейность помогла бы вам стать первопроходцем в мире, который учился смотреть на вещи без прикрас.

Скорпионы созвучны эпохе импрессионизма (1870-е). За внешней яркостью красок у вас скрывается неистовая страсть. Скорпионы умеют передать момент так остро, что это вызывает у окружающих настоящий шок.

Энергия информации

Близнецы - фанаты 90-х. Время, когда компьютеры начали менять реальность, а коммуникации стали глобальными. Ваша страсть к общению сделала бы вас королем эпохи технологического бума.

Помните, что звезды лишь задают направление, а дух времени - это прежде всего ваше внутреннее ощущение. Этот гороскоп носит развлекательный характер: не стоит воспринимать его как историческое предписание, но он может стать отличным поводом задуматься о том, чего вам не хватает в современном ритме жизни.