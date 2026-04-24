Исследователи доказали, что эмоциональные выплески во время тренировок работают как легальный стимулятор. Оказывается, экспрессивная лексика помогает мозгу снять внутренние запреты и выжать из мышц максимум.

Вместо дорогого спортпита - порция эмоций. Журналисты Euronews со ссылкой на исследование в журнале American Psychologist рассказали о необычном способе повысить физические показатели. Выяснилось, что сквернословие во время нагрузки может помочь оставаться сосредоточенным и чувствовать себя увереннее.

Психологический предохранитель

Учёные из Университета Кила (Великобритания) и Университета Алабамы обнаружили, что экспрессивные выражения переводят мозг в состояние "расторможенности". В обычной жизни мы подсознательно сдерживаем свою силу, чтобы соответствовать нормам поведения.

Ведущий автор работы Ричард Стивенс объясняет: "крепкое слово" помогает на время сбросить эти социальные оковы. Это позволяет организму действовать решительнее и задействовать те резервы, которые обычно остаются "заблокированными".

Эксперимент на выносливость

Чтобы подтвердить теорию, исследователи провели тест с участием почти 200 добровольцев. Им нужно было максимально долго удерживать вес собственного тела, отжимаясь от стульев.

Результаты показали: те, кто не сдерживал эмоции и использовал резкие выражения, продержались значительно дольше. Участники этой группы отметили, что чувствовали меньше отвлекающих факторов и легче входили в состояние "потока" - полной концентрации на задаче.

Бесплатный инструмент успеха

Психологи подчеркивают: этот метод не требует ни калорий, ни денег, ни специальных условий. Он всегда под рукой, когда нужно сделать последний рывок или поднять тяжелый груз.

Однако эксперты напоминают о культурном контексте. Метод работает как "инструмент самопомощи" в моменты пиковых нагрузок, а не как повод для нарушения общественного порядка. Для получения эффекта достаточно эмоционального выплеска в подходящей обстановке.