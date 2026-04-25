В Бурлинском районном суде рассмотрели дело о семейном конфликте, который произошёл на фоне алкогольного опьянения.

Как установлено материалами дела, мужчина в нетрезвом состоянии устроил ссору с супругой, матерился и нарушил её покой. Его действия квалифицировали как правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

В суде он полностью признал вину. Супруга рассказала, что подобные случаи происходят не впервые: во время межвахтового отдыха мужчина регулярно употребляет алкоголь и устраивает скандалы. В связи с этим она обратилась в полицию и попросила принять меры.

Суд признал его виновным и назначил ему административный арест сроком на 5 суток. При вынесении решения учли позицию потерпевшей и отягчающие обстоятельства.

Постановление суда не вступило в законную силу.