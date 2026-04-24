Процедура станет абсолютно бесплатной для всех категорий заявителей с 1 октября 2026 года.

В Казахстане пересмотрели порядок согласования наружной рекламы и информационных конструкций на зданиях. Глава Министерства науки и высшего образования подписал приказ от 20 апреля 2026 года, который вводит упрощенный регламент для этой госуслуги, сообщает Zakon.kz.

Главное новшество - процедура станет абсолютно бесплатной для всех категорий заявителей, от рядовых граждан до крупных компаний.

Согласно документу, процесс взаимодействия с госорганами переходит в цифровой формат. Подать документы можно будет не только через физическую канцелярию акиматов, но и через портал egov.kz. Для онлайн-обращения пользователю потребуется лишь действующая ЭЦП.

Алгоритм получения разрешения выглядит следующим образом:

Подготовка эскиза будущей вывески. Подача заявления через портал или канцелярию. Ожидание проверки на соответствие нормам закона "О языках в Республике Казахстан".

На рассмотрение заявки чиновникам отводится всего четыре рабочих дня. Если пакет документов полон, а оформление вывески не нарушает языковое законодательство, эскиз согласуют в кратчайшие сроки. Прием и регистрация обращений происходят в день их поступления.

Несмотря на то что приказ уже подписан, предпринимателям стоит набраться терпения: обновленные правила официально вступят в силу с 1 октября 2026 года. До этого времени при размещении фасадных конструкций следует руководствоваться текущим законодательством.